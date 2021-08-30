Зеленский покажет Байдену списки украинских военнопленных в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский возьмет на встречу с президентом США Джо Байденом списки украинских военнослужащих, плененных или пропавших без вести в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, главе государства заранее подготовили списки военнопленных. В этих документах также содержатся сведения о задержанных на территории Крыма и заключенных в российские тюрьмы украинцах. «И знаю, что все эти документы президент повезет в Америку», — сказала Денисова.

Она выразила уверенность, что Зеленский покажет Байдену эти списки и обязательно затронет вопрос возвращения всех удерживаемых лиц, в том числе их возврат и обмен.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что не видит перспектив для организации обмена пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса — ДНР и ЛНР. Он объяснил это позицией России, которая, по его мнению, связывает обмен с политическими уступками со стороны Киева.

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами в Донбассе произошел в декабре 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. В сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Тогда в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.