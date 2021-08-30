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В США допустили присоединение к переговорам по Донбассу

США могут присоединиться к переговорам по Донбассу, заявил экс-посол Уильям Тейлор
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Уильям Тейлор
Уильям Тейлор
Фото: ERIN SCOTT / Reuters

Бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор допустил присоединение США к переговорам по Донбассу во время интервью телеканалу «Дом».

По его словам, Соединенные Штаты могут присоединиться к переговорам, чтобы поддержать Украину. Он выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский пригласит своего американского коллегу Джо Байдена присоединиться к Нормандскому формату, а тот ответит на это согласием. «Если президент Байден согласится присоединиться к этим переговорам, то он присоединится для того, чтобы поддерживать Украину — против России», — сказал Тейлор.

При этом дипломат подчеркнул, что существующие переговорные форматы по Донбассу безуспешно продолжаются уже почти восемь лет. Он также допустил, что Россия имеет свое видение роли США в переговорном процессе. «Президент [России Владимир] Путин может видеть это так, что якобы Соединенные Штаты должны надавить на украинцев, чтобы заставить их выполнять Минские договоренности», — предположил он, добавив, что американцы не будут этого делать.

В этой же беседе Тейлор заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» станет большой ошибкой для правительства США. Дипломат добавил, что если же остановить «Северный поток-2» не удастся, то Украине нужно получить максимальную выгоду от Германии.

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