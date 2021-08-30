Украина сообщила о резком обострении ситуации в Донбассе

Обстановка в зоне Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе в последние дни резко обострилась и Киев не собирается молчать в ответ на нарушение договоренностей о прекращении огня. С таким заявлением выступил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам политика, речь идет о нарушении перемирия военнослужащими самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в субботу, 28 августа. В тот день украинская сторона зафиксировала 18 случаев обстрела своих позиций в районе города Авдеевка, были ранены как минимум 10 бойцов Вооруженных сил (ВСУ) страны.

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«Только Украина выполняет свои обязательства, действительно придерживается достигнутого в Минске. Но мы точно не будем молчать, и будем защищать себя и своих военнослужащих и граждан, которые сегодня вынуждены жить в таких условиях», — заявил Разумков.

Он также пообещал использовать все возможные ресурсы армии и местной военной-гражданской администрации для прекращения обстрелов, а также подчеркнул, что все раненые военнослужащие находятся на лечении. Их состояние остается удовлетворительным.

Ранее представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили о десятикратном увеличении числа обстрела своих позиций со стороны ВСУ за прошедший месяц. В июле специалисты зафиксировали 82 таких эпизода. Они подчеркнули, что обстрелы зачастую ведутся запрещенным Минскими соглашениями вооружением, в том числе крупнокалиберными минометами и противотанковыми управляемыми ракетами.