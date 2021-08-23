Украина сообщила о гибели своего военнослужащего под обстрелом в Донбассе

Командование ВСУ сообщило о гибели своего военнослужащего из-за обстрела в Донбассе

Один военнослужащий погиб в результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

По данным командования, за прошедшие сутки, 22 августа, ополчение пять раз открывало огонь в регионе в нарушение Минских соглашений. В частности, в окрестностях Марьинки обстрел велся из крупнокалиберных пулеметов, в районе поселка Пески использовались противотанковые и подствольные гранатометы, а неподалеку от Южного было произведено дистанционное минирование.

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Отмечается, что гибель украинского силовика наступила в результате огнестрельного ранения. Его имя и звание не называются. Сведений о других потерях в рядах ВСУ в Донбассе или уничтожении техники также не поступало.

Ранее представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили о десятикратном увеличении числа обстрела своих позиций со стороны ВСУ за прошедший месяц.

В июле специалисты зафиксировали 82 таких эпизода. Они подчеркнули, что обстрелы зачастую ведутся запрещенным Минскими соглашениями вооружением, в том числе крупнокалиберными минометами и противотанковыми управляемыми ракетами.