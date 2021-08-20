Зеленский заявил о 100 тысячах российских военных на украинской границе

Зеленский утверждает, что 100 тысяч российских военных остаются на границах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 100 тысяч российских военных по-прежнему находятся возле границ республики. Отрывок из его интервью опубликовала «Новая газета».

На вопрос, не пора ли перейти к плану «B» по урегулированию ситуации в Донбассе, Зеленский ответил, что «еще не исчерпан план "А"». «Но сто тысяч российских военнослужащих сохраняются на наших границах», — сказал украинский лидер.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

По его словам, выстрелов и жертв стало меньше, но напряжение сохраняется.

«Был сигнал от президента России — якобы мы готовы к двухстороннему диалогу, но теперь Россия делает все, чтобы эта встреча не состоялась. [Официальный представитель Кремля Дмитрий] Песков говорит: нужно утвердить повестку. Но повестку мы знаем назубок», — добавил Зеленский.

Весной этого года случилось очередное обострение ситуации в Донбассе. Украина заявляла, что Россия наращивает военное присутствие на границах. Москва отвечала, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.

В апреле Зеленский публично предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Российский лидер в ответ посоветовал начать переговоры с представителями самопровозглашенных республик, однако согласился принять Зеленского в Москве. Позже Зеленский сообщил о начале переговоров по организации встречи, Песков подтвердил это.