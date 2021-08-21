Украинские пограничники начали копать рвы на границе с Россией в Сумской области

Пятый пограничный отряд в Сумской области Украины начал копать противотранспортные рвы на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Работы проходят в рамках совершенствования системы инженерного обустройства границы. «Сейчас в пограничном отряде создана комплексная механизированная инженерная группа, первоочередной задачей которой является обустройство инженерных заграждений в виде противотранспортных рвов на угрожаемых направлениях госграницы», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 100 тысяч российских военных по-прежнему находятся возле границ республики. По его словам, выстрелов и жертв стало меньше, но напряжение сохраняется.

Весной 2021 года произошло очередное обострение ситуации в Донбассе. Украина заявляла, что Россия наращивает военное присутствие на границах. Москва отвечала, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.