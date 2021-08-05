Украина ужесточила правила въезда для россиян

Украина из-за коронавируса ужесточила правила въезда для граждан, которые прибывают из России и Индии, — для них вводится режим самоизоляции, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы. Об этом сообщают РИА Новости.

Министр здравоохранения Виктора Ляшко отметил, что на Украине снова вводится обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для въезжающих в страну непривитых граждан.Он отметил, что иностранцы для беспрепятственного въезда на территорию страны должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19, а граждане Украины — получить хотя бы одну прививку.

Ранее сообщалось, что руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт спрогнозировал новую вспышку коронавируса в республике. По его словам, большинство специалистов сходятся во мнении, что новая волна заражений придется на конец августа — начало сентября и продлится до наступления зимы.