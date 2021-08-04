Украина запретила въезд заместителю погибшего в Киеве белорусского активиста

Украина на три года запретила въезд Родиону Батулину — заместителю главы «Белорусского дома на Украине» (БДУ) Виталия Шишова, погибшего в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал организации.

В июле Батулин уехал в Евросоюз «для решения вопросов с документами». 3 августа, узнав о смерти Шишова, он отправился на автобусе в Киев, но на границе узнал о запрете на въезд. «Основания запрета пограничникам не известны. Ссылаются на "секретность" СБУ», — сказано в сообщении.

Шишов пропал 2 августа. На следующий день активиста нашли мертвым в парке недалеко от его дома. БДУ заявил, что за Шишовым велась слежка, а его смерть — «спланированная чекистами операция».

Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование произошедшего. Посольство США выразило соболезнования близким белорусского активиста. СМИ связывают БДУ с украинскими радикалами.