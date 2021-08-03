Полиция Киева выдвинула версии о причинах смерти лидера белорусских мигрантов

Глава «Белорусского Дома на Украине» (БДУ) Виталий Шишов, обнаруженный повешенным в одном из парков Киева, не докладывал в полицию Киева о ведущейся за ним слежке. Об этом в ходе брифинга заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает «Страна.ua».

По его словам, правоохранители уже провели полную проверку данных, но никаких обращений со стороны Шишова, о которых упомянули сотрудники БДУ, не нашли. Он подчеркнул, что в случае обнаружения каких-либо показаний главы БДУ о готовящихся против него провокациях будет сразу доложено в соответствующие службы.

Клименко добавил, что на данный момент следствием выдвинуты две версии смерти лидера белорусских мигрантов на Украине: самоубийство или убийство с имитацией суицида. Экспертиза пока не установила следы насилия на теле мужчины. Ранее один из друзей Шишова заявил, что полиция сообщила о сломанном носе, но и эта информация не подтвердилась.

Виталий Шишов был найден мертвым в Киеве ранее во вторник, 3 августа. Тело обнаружили в одном из парков недалеко от дома, где он жил. Полицейские изъяли телефон и личные вещи погибшего. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Сотрудники БДУ заявили, что убийство Шишова было спланированным и что за ним продолжительное время велась слежка.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец отметил, что белорусские спецслужбы могут быть причастны к смерти Шишова. По его словам, обстоятельства смерти главы БДУ указывают на то, что к ней причастны либо сотрудники спецслужб, либо лица, имеющие опыт политических убийств. Эксперт допустил, что заказчики убийства могут находиться в Минске, тогда как исполнителями стали граждане Украины.