Пропавший лидер белорусских эмигрантов на Украине найден мертвым

В Киеве во вторник, 3 августа, был найден мертвым Виталий Шишов — глава «Белорусского Дома в Украине» (БДУ), занимающегося поддержкой эмигрировавших из страны соотечественников. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Тело обнаружили в одном из парков недалеко от дома, где жил Шишов. Полицейские изъяли телефон и личные вещи погибшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Планируется проверить все версии, в том числе версию об убийстве, замаскированном под суицид.

Шишов пропал накануне. В конце июля представитель организации BYPOL, объединяющей бывших белорусских силовиков, заявил, что КГБ республики проводит масштабную операцию «Трест» по захвату находящихся за рубежом наиболее влиятельных сторонников оппозиции, в том числе среди экспертов и лидеров протестного движения.