Лидер белорусских эмигрантов на Украине пропал без вести

Глава Белорусского дома на Украине (БДУ) — фонда, который занимается поддержкой эмигрировавших из страны соотечественников, — Виталий Шишов пропал без вести в Киеве. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале БДУ.

По данным организации, мужчина вышел на пробежку в один из лесных массивов утром 2 августа и не вернулся. Он также перестал отвечать на телефонные звонки. «С его номера было сделано несколько "глухарей", но сейчас связаться с ним не получается», — говорится в сообщении.

Члены организации пытались найти лидера самостоятельно, однако его поиски не увенчались успехом. Сейчас к поискам подключились кинологи. Предположений, что стало причиной исчезновения Шишова, его соратники пока не выдвигали.

27 июля представитель инициативы бывших белорусских силовиков BYPOL Игорь Макар сообщал, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии приступил к масштабной операции по поимке наиболее влиятельных сторонников оппозиции за рубежом. Она получила название «Трест». По данным активиста, в ней также участвуют сотрудники белорусских посольств и консульств.

Ранее белорусские силовики вывезли из России многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина. Он был арестован из-за участия в протестах по запросу Минска около полугода назад, а 22 июля внезапно пропал из изолятора в Зеленограде. Позднее его нашли в минском СИЗО.