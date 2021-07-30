Лукашенко рассказал о защите оппозиционеров в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о том, как защищал белорусских оппозиционеров. Об этом он высказался во время встречи с чиновниками по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, пишет БЕЛТА.

По его словам, 9 августа 2020 года, в день выборов президента республики, неизвестные планировали поджечь дом, в котором собрались представители оппозиции. Лукашенко вспомнил, как обратился к бывшему председателю Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерию Вакульчику и попросил отправить к месту сбора оппозиционеров спецподразделение «Альфа», которое охраняло Дворец Независимости в Минске. «С тобой будем стоять с автоматами, но защити этот дом. Сожгут же негодяи и нас обвинят», — рассказал глава государства.

Лукашенко добавил, что узнал о планируемом нападении благодаря военному, который в тот момент охранял лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. «И он сообразил, что быть беде. Он понимал, кто может решить этот вопрос. И он позвонил в МВД», — объяснил президент.

Во время выступления перед чиновниками Лукашенко также рассказал подробности отъезда Тихановской в Литву. Он подчеркнул, что ее не шантажировали детьми и не заставляли покидать страну. Глава республики также заявил, что перед тем, как уехать из Белоруссии, она попросила у белорусских властей 15 тысяч долларов (более одного миллиона рублей).