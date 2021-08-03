Оценена причастность спецслужб к смерти лидера белорусских эмигрантов на Украине

Белорусские спецслужбы могут быть причастны к смерти главы «Белорусского дома на Украине» (БДУ) Виталия Шишова. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Болкунец считает, что обстоятельства смерти Шишова указывают на то, что к ней причастны либо сотрудники спецслужб, либо лица, имеющие опыт политических убийств. Эксперт допустил, что заказчики убийства могут находиться в Минске, тогда как исполнителями стали граждане Украины.

«Несколько месяцев назад председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявлял, что они будут ликвидировать всех оппонентов режима вплоть до тех, кто находится за пределами страны. Сомневаюсь, что Шишов, который находился на территории Украины меньше года, смог заиметь там каких-то врагов», — заявил политолог. Болкунец назвал случившееся «актом терроризма» и допустил, что в ближайшее время белорусские спецслужбы могут предпринять попытки ликвидации белорусских оппозиционеров в странах Евросоюза.

Ранее стало известно, что Виталий Шишов был найден мертвым в Киеве. Тело обнаружили в одном из парков недалеко от дома, где жил Шишов. Полицейские изъяли телефон и личные вещи погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Сотрудники БДУ заявили, что убийство Шишова было спланированным, за ним продолжительное время велась слежка.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность. Некоторым удалось покинуть страну и получить убежище за рубежом.