Тихановская прокомментировала смерть лидера белорусских мигрантов на Украине

Смерть главы «Белорусского Дома на Украине» (БДУ) Виталия Шишова говорит о продолжающихся репрессиях в отношении оппозиционно настроенных белорусов со стороны белорусских властей. Об этом в своем Telegram-канале написала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

По ее словам, открытый протест авторитарному режиму президента Белоруссии Александра Лукашенко в очередной раз привел к печальным последствиям. Она уверена, что убийство лидера белорусских мигрантов на Украине является делом рук белорусских властей, как это было с пропавшим после протестов Никитой Кривцовым.

«Беларусы не могут быть в безопасности даже за границей, пока есть те, кто пытается мстить им и прятать правду, избавляясь от свидетелей», — прокомментировала Тихановская гибель Шишова. Политик напомнила, что жертвами открытого террора со стороны белорусских властей также стали задержанный белорусскими правоохранителями бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также раскритиковавшая белорусских спортивных чиновников легкоатлетка Кристина Тимановская.

Ранее стало известно, что Виталий Шишов был найден мертвым в Киеве. Тело обнаружили в одном из парков недалеко от дома, где жил Шишов. Полицейские изъяли телефон и личные вещи погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Сотрудники БДУ заявили, что убийство Шишова было спланированным, за ним продолжительное время велась слежка.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность. Некоторым удалось покинуть страну и получить убежище в других странах.