Убийство лидера белорусских мигрантов на Украине назвали спланированным

Убийство главы «Белорусского Дома в Украине» (БДУ) Виталия Шишова назвали спланированным. Об этом заявили сотрудники общественной организации в Telegram-канале.

По их словам, за Шишовым велась регулярная слежка, соответствующие уведомления несколько раз поступали из полиции. «Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса», сказали в БДУ.

Также сотрудники рассказали, что их неоднократно предупреждали о возможных похищения и прочих провокациях местные источники и соратники в Белоруссии, однако сам Шишов всегда относился с юмором к такой информации. Он считал, что громкий инцидент позволит организации выйти из «инфовакуума».

Ранее стало известно, что Виталий Шишов был найден мертвым в Киеве. Тело обнаружили в одном из парков недалеко от дома, где он жил. Полицейские изъяли телефон и личные вещи погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Шишов пропал накануне. В конце июля представитель организации BYPOL, объединяющей бывших белорусских силовиков, заявил, что КГБ республики проводит масштабную операцию «Трест» по захвату находящихся за рубежом наиболее влиятельных сторонников оппозиции, в том числе среди экспертов и лидеров протестного движения.