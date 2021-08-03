Тихановская рассказала о постоянном давлении на белорусских спортсменов

Ситуация с легкоатлеткой Кристиной Тимановской показала, что белорусские спортсмены постоянно находятся под давлением со стороны властей. Такое заявление сделала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская накануне своего визита в Великобританию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

По ее словам, во время и после массовых акций протеста в 2020 году десятки спортсменов подверглись репрессиям и арестам, из-за чего были вынуждены прекратить свою карьеру и бежать из страны. «Ни один спортсмен не может чувствовать себя в безопасности — ни в Белоруссии, ни за рубежом», — заявила оппозиционерка. Тихановская добавила, что каждый белорус рискует стать заложником, если решится открыто заговорить о реальном положении дел в стране.

Она также сравнила попытки насильно вернуть Тимановскую на родину с арестом бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Политик считает, что оба эти инцидента говорят о начале международного террора со стороны режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. За несколько дней до этого Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников.

Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что спортсменку насильно вывозят из Токио. Правительство Японии сообщило, что она в безопасности. Позже Тимановская получила польскую визу.