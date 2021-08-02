Легкоатлетка Тимановская получила польскую визу

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила польскую визу. Об этом сообщил в Twitter заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу», — заявил представитель ведомства. Он подчеркнул, что Польша сделает все возможное, чтобы легкоатлетка могла продолжить спортивную карьеру.

В польском МИД также отметили, что Тимановская в ближайшие дни прилетит в Варшаву, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Тимановская решила остаться под охраной в посольстве Польши в Токио, где сейчас проходят летние Олимпийские игры. До этого Варшава заявила о готовности принять спортсменку на своей территории.

1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии исключил Тимановскую из забега на 200 метров на Олимпиаде в Японии. Официальной причиной назвали неудовлетворительное эмоционально-психологическое состояние спортсменки. Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что легкоатлетку насильно вывозят из Токио. Девушка обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой о помощи в сложившейся ситуации.