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ЕС подумает о предоставлении политического убежища Тимановской

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Фото: Issei Kato / Reuters

Европейский союз подумает о предоставлении политического убежища белорусской спортсменке Кристине Тимановской, отказавшейся от возвращения на родину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона в эфире радио RFI.

Страны ЕС выяснят, могут ли предоставить Тимановской убежище в ближайшее время.

При этом Чехия уже предложила визу спортсменке. Глава МИД страны Якуб Кулганек сообщил, что чешское посольство в Токио готово оказать помощь Тимановской.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии исключил ее из сборной накануне забега на 200 метров на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано эмоционально-психологическое состояние спортсменки. Несколько дней назад Тимановская раскритиковала чиновников за то, что ее решили поставить на эстафету 4 по 400 метров без ее ведома.

Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что легкоатлетку насильно вывозят из Токио. Правительство Японии сообщило, что спортсменка находится в безопасности.

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