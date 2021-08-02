Правительство Японии занялось ситуацией с белорусской легкоатлеткой

Правительство Японии взяло под свой контроль ситуацию вокруг спортсменки-легкоатлетки из Белоруссии Кристины Тимановской. Об этом, по данным ТАСС, сообщил на пресс-конференции в японской столице генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.

По его словам, сейчас спортсменка находится в безопасности и ведет переговоры с имеющими отношение к делу органами. Он добавил, что власти Японии также сотрудничают с ведомствами и будут реагировать на ситуацию надлежащим образом.

В воскресенье, 1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии исключил спортсменку из сборной накануне забега и решил вернуть с Олимпиады в Токио на родину. Решение аргументировали эмоционально-психологическим состоянием девушки. В соцсетях Тимановская обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам девушки, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

Международный олимпийский комитет ранее сообщил, что Тимановская всю ночь провела в отеле токийского аэропорта Ханэда. Однако, по словам дежуривших у здания полиции журналистов, спортсменка отделение не покидала. При этом, японские правоохранители заявляли, что легкоатлетки в полицейском участке нет.