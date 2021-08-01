Белорусская атлетка Тимановская пообещала рассказать о планах через адвоката

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады в Токио на родину, в интервью телеканалу Asahi пообещала рассказать о своих дальнейших планах через адвоката. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, сейчас она находится в «безопасном месте», а о своих планах сообщит через своего защитника утром в понедельник, 2 августа. При этом Тимановская не рассказала, покинула ли она отделение полиции в международном аэропорту Ханэда.

Ранее Чехия предложила визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской из-за попытки белорусских властей депортировать ее с Олимпийских игр в Токио. Глава МИД республики Якуб Кулганек назвал скандальной сложившуюся ситуацию вокруг спортсменки и сообщил, что по договоренности с премьер-министром Андреем Бабишем и главой МВД Яном Гамачеком Прага предлагает Тимановской визу к вступлению на территорию европейской страны, чтобы она могла обратиться за международной защитой.

1 августа стало известно, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии убрал спортсменку из заявки на соревнования. Таким образом, Тимановская была исключена из сборной накануне забега. После этого Фонд спортивной солидарности обвинил сборную Белоруссии в насильственной депортации легкоатлетки из Токио, а Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от Минска объяснений.