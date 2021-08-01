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Европейская страна предложила визу депортируемой с Олимпиады белорусской атлетке

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Фото: @kristi_timanovskaya

Чехия предложила визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской из-за попытки белорусских властей депортировать ее с Олимпийских игр в Токио. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал глава МИД республики Якуб Кулганек.

Он назвал скандальной сложившуюся ситуацию вокруг белорусской спортсменки и сообщил, что по договоренности с премьер-министром Андреем Бабишем и главой МВД Яном Гамачеком Прага предлагает Тимановской визу к вступлению на территорию европейской страны, чтобы она могла обратиться за международной защитой. Кулганек добавил, что посольство Чехии в Токио также готово ей помочь.

Ранее 1 августа стало известно, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии убрал спортсменку из заявки на соревнования. Таким образом, Тимановская была исключена из сборной накануне забега. После этого Фонд спортивной солидарности обвинил сборную Белоруссии в насильственной депортации легкоатлетки из Токио, а Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от Минска объяснений.

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