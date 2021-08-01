Объяснены причины тревоги белоруски перед попыткой властей депортировать ее с ОИ

Координатор Фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин объяснил, почему легкоатлетка Кристина Тимановская тревожилась за свою жизнь перед попыткой белорусских властей депортировать ее с Олимпийских игр в Токио. Об этом он сообщил корреспонденту «Ленты.ру».

Опейкин заявил, что после видео с критикой чиновников на Тимановскую началось сильное давление со стороны министерства спорта, а также спортивных чиновников НОК. Он подчеркнул, что спортсменку начали показывать по белорусским государственным каналам, критикуя и называя предательницей.

«Она планировала выйти на все старты, оставалась в Токио, хотя тревога у нее была. Сегодня к ней пришли представители НОК и сказали, что у нее есть 10-15 минут, чтобы собраться, потому что нужно ехать в Минск. Это насильственная депортация. Она понимала, что, если ее показали по госканалам, то это уже очень тревожный знак, она беспокоилась за жизнь и безопасность и сделала правильный шаг, обратившись в полицию», — рассказал координатор.

Ранее 1 августа НОК убрал спортсменку из заявки на соревнования. Таким образом, Тимановская была исключена из сборной накануне забега. После этого Фонд спортивной солидарности обвинил сборную Белоруссии в насильственной депортации легкоатлетки из Токио, а Международный олимпийский комитет потребовал от Минска объяснений.

Позднее Тимановская решила попросить об убежище. Уточняется, что спортсменка планирует подавать прошение властям Австрии.