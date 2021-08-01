Белорусская легкоатлетка рассказала подробности скандала с попыткой депортации

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала подробности скандала с попыткой ее депортации из Токио, где проходят Олимпийские игры. Ее слова приводит Tribuna.

Тимановская сообщила, что в субботу, 31 июля, главный тренер национальной команды по легкой атлетике Юрий Моисевич предложил ей отказаться от участия в забеге на 200 метров под предлогом травмы. «Он сказал, что меня нужно убрать с Олимпиады, что на данный момент меня хотят убрать только с Олимпиады, но если я откажусь и выйду на дистанцию в 200 метров, то меня будут убирать из сборной, лишать работы и, возможно, будут еще какие-то последствия», — добавила спортсменка.

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По словам бегуньи, на следующий день ей сказали собирать вещи и ехать в аэропорт, а после этого к ней пришел психолог. «Я собирала вещи полтора часа, старалась максимально затягивать время. Переписывалась с мужем, с родственниками, мы думали, что делать, куда обращаться. Приняли решение, что приеду в аэропорт, а там пойду в полицию. Так в итоге и сделала», — сказала она.

Прибыв в аэропорт, Тимановская подошла к полицейским, после чего, по ее утверждению, «начались выяснения».

Также спортсменка прокомментировала сообщения о ее нестабильном психологическом состоянии. Она объяснила, что никаких проблем со здоровьем у нее нет, даже несмотря на случившееся.

«Сейчас я в полиции, а дальше буду просить убежище. Шаг за шагом будем действовать. Я планирую покинуть Токио, но не тем рейсом, которым меня хотели отправить. Сейчас я под защитой полиции», — заключила бегунья.

Ранее 1 августа стало известно, что НОК убрал спортсменку из заявки на соревнования. Таким образом, Тимановская была исключена из сборной накануне забега. После этого Фонд спортивной солидарности обвинил сборную Белоруссии в насильственной депортации легкоатлетки из Токио, а Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от Минска объяснений.