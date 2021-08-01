Стало известно о местонахождении депортируемой с Олимпиады белорусской атлетки

Стало известно о местонахождении насильственно депортируемой с Олимпийских игр в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, спортсменка не проходила регистрацию на рейс, вылетевший из Токио в Стамбул. Предположительно, она находится в полицейском участке в аэропорту Ханэда.

Ранее 1 августа стало известно, что Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) убрал спортсменку из заявки на соревнования. Таким образом, Тимановская была исключена из сборной накануне забега. После этого Фонд спортивной солидарности обвинил сборную Белоруссии в насильственной депортации легкоатлетки из Токио.

Тимановская подвергла критике спортивное руководство после того, как в оперативном порядке была включена в состав команды на эстафету. В официальном заявлении НОК решение исключить спортсменку из сборной связывают с эмоционально-психологическим состоянием Тимановской.