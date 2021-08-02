Тихановская прокомментировала скандал с белорусской легкоатлеткой на Олимпиаде

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своем Telegram-канале прокомментировала скандал с белорусской легкоатлеткой Кристина Тимановской из-за попытки белорусских властей депортировать ее с Олимпийских игр в Токио.

Как заявила Тихановская, белорусскую спортсменку пытаются вывезти из Японии. Она также заявила о намерении «продолжить работу по ее случаю». Так, Тихановская призвала исполком Международного олимпийского комитета (МОК) «провести разбирательство и расследование в отношении руководящего состава НОК».

Кроме того, экс-кандидат в президенты Белоруссии собирается обсудить ситуацию вокруг спортсменки с правительствами стран, предложивших свою помощь, а также с представителями международных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ.

Ранее власти Чехии и ФРГ предложили визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской из-за попытки белорусских властей депортировать ее с Олимпийских игр в Токио. При этом сама легкоатлетка намерена обратиться с подобной просьбой к австрийцам.

1 августа Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии исключил спортсменку из сборной накануне забега. После этого Фонд спортивной солидарности обвинил сборную страны в насильственной депортации легкоатлетки из Токио, а Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от Минска объяснений.

