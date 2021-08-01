Еще одна европейская страна предложила визу депортируемой с Олимпиады белоруске

Власти ФРГ предложили визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской из-за попытки белорусских властей депортировать ее с Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Nippon TV.

По информации источника, спортсменка может попросить убежище у властей страны. При этом ранее стало известно, что легкоатлетка намерена обратиться с подобной просьбой к австрийцам.

До этого еще одна европейская страна, Чехия, предложила визу Тимановской. Глава МИД республики Якуб Кулганек назвал скандальной сложившуюся ситуацию вокруг спортсменки и сообщил, что Прага предлагает ей визу к вступлению на территорию страны, чтобы она могла обратиться за международной защитой.

1 августа Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии исключил спортсменку из сборной накануне забега. После этого Фонд спортивной солидарности обвинил сборную страны в насильственной депортации легкоатлетки из Токио, а Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от Минска объяснений.