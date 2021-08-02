Белорусской атлетки Тимановской не оказалось в полицейском участке

Японские правоохранители заявили, что белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской нет в полицейском участке токийского аэропорта Ханэда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата японского парламента от Конституционно-демократической партии Тайгу Исикаву.

Депутат сообщил, что приехал в аэропорт, чтобы добиваться встречи с Тимановской.

«Заместитель начальника отделения полиции в аэропорту Ханэда заверил меня, что ее здесь нет. Однако полиция не сказала, была ли она здесь и когда покинула участок», — заявил депутат.

Исикава подчеркнул, что не верит этой информации. Он заявил, что беспокоится о сохранности спортсменки в случае, если ее передадут сотрудникам белорусского посольства.

1 августа Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии исключил спортсменку из сборной накануне забега и принял решение отправить ее домой из-за эмоционально-психологического состояния. После этого Фонд спортивной солидарности обвинил сборную страны в насильственной депортации легкоатлетки из Токио, а Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от Минска объяснений. Позднее Тимановская решила попросить об убежище.