В МОК высказались о возможных санкциях к НОК Белоруссии из-за Тимановской

В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о возможном введении санкций в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии из-за ситуации спортсменки-легкоатлетки из Белоруссии Кристины Тимановской. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс, организация изучает ситуацию, связанную с Тимановской, и до получения полной картины по этому делу не будет применять санкции в отношении НОК Белоруссии. «Главное, что нам нужно было сделать - убедиться, что с ней все хорошо, спросить, что ей необходимо, выяснить, кто с ней, что случилось», — сказал он.

Адамс подчеркнул, что сначала МОК необходимо получить полную картину происходящего. «Похищение? Она общалась с полицией в аэропорте. Если в этом деле есть криминальный оттенок, то это дело полиции», — сказал представитель комитета.

Кроме того, комитет запросил у НОК Белоруссии полный отчет, и после его получения МОК начнет изучать данный вопрос на предмет того, «должны ли быть предприняты какие-нибудь действия». «Так что нам надо посмотреть, что они скажут до каких-либо действий», — заключил Адамс.

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Ранее правительство Японии взяло под свой контроль ситуацию вокруг спортсменки из Белоруссии Кристины Тимановской. По словам генерального секретаря кабмина Кацунобу Като, сейчас спортсменка находится в безопасности и ведет переговоры с имеющими отношение к делу органами. Он добавил, что власти Японии также сотрудничают с ведомствами и будут реагировать на ситуацию надлежащим образом.

В воскресенье, 1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии исключил спортсменку из сборной накануне забега и решил вернуть с Олимпиады в Токио на родину. Решение аргументировали эмоционально-психологическим состоянием девушки. В соцсетях Тимановская обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам девушки, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

Международный олимпийский комитет ранее сообщил, что Тимановская всю ночь провела в отеле токийского аэропорта Ханэда. Однако, по словам дежуривших у здания полиции журналистов, спортсменка отделение не покидала. При этом, японские правоохранители заявляли, что легкоатлетки в полицейском участке нет.