Названы последствия для Белоруссии от скандала с Тимановской

Скандал с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской приведет к очередному витку санкций, которые коснутся спортивной сферы страны. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Болкунец считает, что белорусский спорт могут ждать серьезные последствия, вплоть до исключения страны из Международного олимпийского комитета (МОК).

Он также напомнил, что в МОК так и не признали прошлогодние результаты выборов главы Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, победу на которых одержал старший сын президента страны Александра Лукашенко Виктор. Болкунец допускает, что санкции могут коснуться и других спортивных федераций Белоруссии, прежде всего Федерацию легкой атлетики. Также страну могут отстранить от участия в крупных международных спортивных турнирах.

Однако главная санкция — это урон репутации Белоруссии, созданный руками Лукашенко Дмитрий Болкунец политолог

Политолог рассказал, что после скандала с Тимановской власти могут провести зачистку других спортивных сборных, удалив из них спортсменов с оппозиционными взглядами. По мнению эксперта, это может привести к тому, что и другие известные белорусские спортсмены последуют примеру Тимановской и попытаются покинуть страну.

Тимановская получила убежище в Польше

Замглавы МИД Польши Мартин Пшидач написал в своем Twitter, что страна готова предоставить Тимановской политическое убежище. Спортсменка уже получила польскую гуманитарную визу и в ближайшие дни отправится в Варшаву. Власти страны заявляют, что при желании она сможет продолжить спортивную карьеру в Польше. Сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша рассказал, что муж и ребенок атлетки уже покинули Белоруссию и находятся в Киеве.

Изначально Тимановская заявила, что подаст прошение о предоставлении политического убежища в Австрии. Позже о готовности предоставить спортсменке убежище заявили Польша и Чехия.

Утверждается, что на родине спортсменку ждет арест

В беседе с «Лентой.ру» белорусский политолог Дмитрий Болкунец выразил уверенность, что после возвращения в страну Тимановская была бы арестована. Эксперт считает, что ей могли бы вменить статьи за растрату или нецелевое расходование средств в ходе поездки на Олимпиаду, а также потребовать возмещения средств, потраченных на ее подготовку к Играм.

«Но ее обязательно бы арестовали, это личное поручение Лукашенко и личная месть с его стороны», — говорит Болкунец. Эксперт подчеркнул, что опасения Тимановской абсолютно оправданны, так как, согласно попавшим в сеть аудиозаписям из Токио, ей угрожали белорусские спортивные функционеры. Он считает, что ближайшие «месяцы, а то и годы» спортсменка провела бы в тюрьме, так как Лукашенко «довел бы дело до конца и расправился с ней».

Скандал с Тимановской начался из-за решения спортивных чиновников

1 августа НОК убрал спортсменку из заявки на соревнования. Таким образом, Тимановская была исключена из сборной накануне забега. После этого Фонд спортивной солидарности обвинил сборную Белоруссии в насильственной депортации легкоатлетки из Токио.

Тимановская подвергла критике спортивное руководство после того, как в оперативном порядке была включена в состав команды на эстафету 4х400 метров. До этого девушка, которая бегает только короткие дистанции, никогда не выступала в таком виде соревнований. В официальном заявлении НОК решение исключить спортсменку из сборной связывают с эмоционально-психологическим состоянием Тимановской.