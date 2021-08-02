Бывший СССР
 
Последние новости
Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков
Мужчина показал простой способ скрыть залысины на голове
Москвичи вспомнили про «осквернение» столицы перед визитом президента США 
Эмма Стоун задумала подать в суд на Disney вслед за Скарлетт Йоханссон
В России оценили популярность умных часов
Российского прокурора отправили в СИЗО за взятки от Дона Фанфурика
Число погибших в наводнении в Китае выросло до 302
В Совфеде отреагировали на способ Польши навредить «Северному потоку-2»
Трансгендерная штангистка осталась без медалей Олимпиады
В Краснодаре объяснили смерть семьи после первой прививки от COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы последствия для Белоруссии от скандала с Тимановской

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Скандал с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской приведет к очередному витку санкций, которые коснутся спортивной сферы страны. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Болкунец считает, что белорусский спорт могут ждать серьезные последствия, вплоть до исключения страны из Международного олимпийского комитета (МОК).

Он также напомнил, что в МОК так и не признали прошлогодние результаты выборов главы Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, победу на которых одержал старший сын президента страны Александра Лукашенко Виктор. Болкунец допускает, что санкции могут коснуться и других спортивных федераций Белоруссии, прежде всего Федерацию легкой атлетики. Также страну могут отстранить от участия в крупных международных спортивных турнирах.

Политолог рассказал, что после скандала с Тимановской власти могут провести зачистку других спортивных сборных, удалив из них спортсменов с оппозиционными взглядами. По мнению эксперта, это может привести к тому, что и другие известные белорусские спортсмены последуют примеру Тимановской и попытаются покинуть страну.

Тимановская получила убежище в Польше

Замглавы МИД Польши Мартин Пшидач написал в своем Twitter, что страна готова предоставить Тимановской политическое убежище. Спортсменка уже получила польскую гуманитарную визу и в ближайшие дни отправится в Варшаву. Власти страны заявляют, что при желании она сможет продолжить спортивную карьеру в Польше. Сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша рассказал, что муж и ребенок атлетки уже покинули Белоруссию и находятся в Киеве.

Изначально Тимановская заявила, что подаст прошение о предоставлении политического убежища в Австрии. Позже о готовности предоставить спортсменке убежище заявили Польша и Чехия.

Утверждается, что на родине спортсменку ждет арест

В беседе с «Лентой.ру» белорусский политолог Дмитрий Болкунец выразил уверенность, что после возвращения в страну Тимановская была бы арестована. Эксперт считает, что ей могли бы вменить статьи за растрату или нецелевое расходование средств в ходе поездки на Олимпиаду, а также потребовать возмещения средств, потраченных на ее подготовку к Играм.

«Но ее обязательно бы арестовали, это личное поручение Лукашенко и личная месть с его стороны», — говорит Болкунец. Эксперт подчеркнул, что опасения Тимановской абсолютно оправданны, так как, согласно попавшим в сеть аудиозаписям из Токио, ей угрожали белорусские спортивные функционеры. Он считает, что ближайшие «месяцы, а то и годы» спортсменка провела бы в тюрьме, так как Лукашенко «довел бы дело до конца и расправился с ней».

Скандал с Тимановской начался из-за решения спортивных чиновников

1 августа НОК убрал спортсменку из заявки на соревнования. Таким образом, Тимановская была исключена из сборной накануне забега. После этого Фонд спортивной солидарности обвинил сборную Белоруссии в насильственной депортации легкоатлетки из Токио.

Тимановская подвергла критике спортивное руководство после того, как в оперативном порядке была включена в состав команды на эстафету 4х400 метров. До этого девушка, которая бегает только короткие дистанции, никогда не выступала в таком виде соревнований. В официальном заявлении НОК решение исключить спортсменку из сборной связывают с эмоционально-психологическим состоянием Тимановской.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Легкоатлетка Тимановская получила польскую визу
Тимановская осталась под охраной в посольстве Польши в Токио
Муж легкоатлетки Тимановской покинул Белоруссию
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0129 июня

«Белоруссию толкают в объятия России»

Западные санкции сильно ударят по Белоруссии. Кто будет спасать страну и ее лидера?
14:2630 июля

Зеленский представил нового командующего украинской операцией в Донбассе

14:2430 июля

Лукашенко назвал НКО и НПО деструктивными ресурсами

13:4530 июля

Медведчук обвинил Зеленского в намерении «закрыть рот оппозиции»

Бывший СССР00:0126 июня

Просили подождать.

Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
13:1830 июля

Лукашенко заявил о победе Белоруссии над технологиями цветных революций

13:0730 июля

Лукашенко назвал сроки проведения референдума по Конституции

12:5730 июля

Лукашенко не увидел необходимости в обсуждении размещения российских авиабаз

Бывший СССР00:1522 июня

Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.

Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
12:5130 июля

Лукашенко сравнил свободу слова с экстремизмом

12:4830 июля

Зеленский прибыл в Донбасс для встречи с военными

12:2730 июля

Лукашенко назвал условие размещения российских войск в Белоруссии

Россия
Российский врач рассказал об операциях дрелью в связи с нехваткой оборудования
«От него осталась лишь оболочка»
Что ждет семьи смертельно больных людей в России и как им помочь?
Воробьев призвал внимательней относиться к обращениям жителей
«Я такого не видел никогда»
В Карелии бушуют лесные пожары. Как местные жители выживают посреди огненной стихии
Актриса Ольга Кабо раскрыла любимые места в Москве
Что изменится в жизни россиян в августе:
индексация пенсий, отмена техосмотра и новые выплаты на детей
Вирусолог оценил доклад конгрессменов США об утечке COVID-19 из лаборатории
Все материалы
Мир
Пандемия из пробирки.
Мог ли коронавирус утечь из китайской лаборатории и почему эта версия набирает популярность?
Цели номер один.
Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов
Владимир Путин и Реджеп ЭрдоганДипломатическая акробатика.
Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине официально утвердили курс на ЕС и НАТО
Слили в трубу.
Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
Лукашенко назвал Тихановскую мерзавкой и раскрыл подробности ее отъезда
В Армении решили наказывать за тяжкие оскорбления
В украинской армии женщину впервые назначили командиром
«Мусор с советским менталитетом»
В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
Все материалы
Экономика
«МегаФон» предложил абонентам бесплатную годовую подписку на Apple Music
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Российская отрасль пригрозила выводом производства за рубеж
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
«Роснефть» полностью восстановила Коневский Рождество-Богородичный монастырь
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Дерипаска предупредил о повторении китайских ошибок в России
Все материалы
Силовые структуры
В СК опровергли информацию о замеченном в Москве орском маньяке
Анатолий МазурБизнес на крови.
Как жестокая банда из Подмосковья зарабатывала миллионы на квартирах и заказных убийствах
В СК рассказали о поисках одного из самых опасных маньяков в России
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В деле об убийстве привязанной к автомобилю россиянки появился еще один труп
Адмирала ВМФ заподозрили в убийстве семьи.
Его жену и сына нашли зарезанными, сам офицер погиб под колесами поезда
По делу о гибели дочери Владимира Конкина предъявлено обвинение
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков
Pepsi, пейджер, MTV.
Как Россия полюбила «ВИА Гру», «Брата 2» и «Бандитский Петербург», но возненавидела Децла и рэп
Во МХАТе опровергли бойкот актеров из-за роли Бузовой
Гвинет Пэлтроу, Харви Вайнштейн, Камерон Диас«Люди боялись его. Он внушал ужас»
Слежка, травля, угрозы. Как Харви Вайнштейн годами избегал наказания за домогательства
Умер актер из сериала «Во все тяжкие»
Какая-то дичь.
Каким получился новый блокбастер Disney о приключениях фрицев, феминисток и Скалы Джонсона в джунглях?
В Москве на «Бумажной фабрике» состоится вечеринка «Электричество»
Все материалы
Интернет и СМИ
Объявлено имя новой ведущей шоу «Орел и решка»
Россиянам назвали опасности сервисов онлайн-знакомств
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Россиянам перечислили признаки слежки за ними через камеру телефона
«Год горя и одиночества»
Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
Доктор Комаровский поделился удивившей его историей про вакцинацию
Все материалы
Ценности
Женщина раскрыла способ быстро высушить простыни и вызвала споры в сети
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Белла Хадид прошлась по улицам в обнажающем грудь топе в стиле 90-х
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Наталья Водянова снялась в купальнике на яхте во время отдыха с семьей
Эксперт раскрыл опасность популярных лайфхаков по уборке
Все материалы
Путешествия
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
«Я не могла вдохнуть без всхлипа и слез»
Россиянка отправилась в горы и едва не сошла с ума. Что ей пришлось пережить?
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Все материалы
Из жизни
Рыбаки поймали 136-килограммовую рыбу-меч и получили 39 миллионов рублей
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon KillerУбийца-хамелеон.
Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
Отмененный рейс домой принес женщине 73 миллиона рублей
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
Мужчина месяц прожил в шкафу 15-летней любовницы и попал в тюрьму
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Бывшая девушка пришла на свадьбу к мужчине и стала его второй женой
Все материалы
GAC показал электрический кроссовер с зарядкой за 8 минут
Монстры Поднебесной: самые удивительные машины Китая
Король Нюрбургринга, хищная «стрекоза» и кроссовер-супергибрид
Зарплаты на АвтоВАЗе сравнили с другими заводами
Лучшее автомобильное видео июля 2021
Болид Формулы-1 и истребитель и превращенный в велосипед Honda Civic
Российский Toyota Hilux получил связку бензинового мотора и автомата
Чем BMW iX расстроит владельцев X5 и X7? Видео!
Самый дорогой кроссовер BMW уже в России. Почему он стоит 9 млн рублей?
Российский блогер разобрал Haval Jolion и назвал его недостатки
Все материалы
Среда обитания
Ближе к Западу.
Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Нам выпал шанс испытать себя»
Как муж с женой купили старинную фабрику и возродили легендарное русское ремесло
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
Восточные ковбои, горы Кавказа и мистические деревни:
невероятные красоты России в знаменитых на весь мир фильмах
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Выставленный на продажу храм под Тулой вернули верующим
Археологи нашли останки мамонтов под Брянском
Все материалы