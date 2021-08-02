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Помощь легкоатлетке Тимановской назвали честью для Европы

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Кристина Тимановская (слева)
Кристина Тимановская (слева)
Фото: Issei Kato / Reuters

В сложившейся ситуации помощь и предоставление убежища белорусской спортсменке Кристине Тимановской — это честь для Европы. Такое мнение высказал государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, его слова передает Reuters.

По словам чиновника, Евросоюз готов в кратчайшие сроки предоставить убежище легкоатлетке. «Франция намерена также в координации и в солидарности с другими странами — членами Европейского союза самым решительным образом продолжать оказывать поддержку населению и гражданскому обществу Белоруссии», — подчеркнул дипломат.

Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон назвал Францию одной из стран стран, которые рассматривают возможность предоставления политического убежища Тимановской.

В настоящее время спортсменка уже получила польскую визу. Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Кристина Тимановская в ближайшие дни прилетит в Варшаву.

1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии исключил Тимановскую из забега на 200 метров на Олимпиаде в Японии. Официальной причиной назвали неудовлетворительное эмоционально-психологическое состояние спортсменки. Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что легкоатлетку насильно вывозят из Токио. Девушка обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой о помощи в сложившейся ситуации.

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