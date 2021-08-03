Муж Тимановской рассказал о ее отношении к белорусской оппозиции

Муж белорусской спортсменки Кристины Тимановской рассказал о ее отношении к оппозиции, передает Sky News.

Арсений Зданевич заявил, что они с супругой преданы спорту и никогда не интересовались оппозиционным движением. «У нас никогда не было никаких связей, мы никогда не поддерживали оппозицию», — сказал он.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио накануне забега. В качестве причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. За несколько дней до этого спортсменка раскритиковала действия белорусских чиновников.

Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что Тимановскую насильно вывозят из Токио. Правительство Японии сообщило, что она в безопасности. Позже спортсменка получила польскую визу. Зданевич уехал из Белоруссии в Киев.