МОК начал собственное расследование по делу Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) начал собственное расследование по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую насильно пытались депортировать на родину после опубликованного видеообращения, передает ТАСС.

Официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что эксперты ожидают получить отчет от Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Адамс объяснил, что было принято начать официальное расследование, поскольку необходимо установить факты, а также всех причастных к делу лиц. «Это займет время», — подчеркнул он.

Адамс добавил, что самым главным является безопасность спортсменов. По его словам, накануне МОК дважды общался с Тимановской. Он подчеркнул, что спортсменка чувствует себя в безопасности.

«Она сейчас планирует свое будущее. Она в безопасном месте. Мы находимся на связи с НОК Польши на предмет того, чем может помочь МОК», — заключил он.

Ранее стало известно, что Тимановская решила остаться под охраной в посольстве Польши в Токио, где сейчас проходят летние Олимпийские игры. 2 августа ей выдали польскую визу. Прямым рейсом из Токио в Варшаву спортсменка вылетит 4 августа.

1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии исключил Тимановскую из забега на 200 метров на Олимпиаде в Японии. Официальной причиной решения назвали неудовлетворительное эмоционально-психологическое состояние спортсменки. Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что легкоатлетку насильно вывозят из Токио. Девушка обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой о помощи в сложившейся ситуации.