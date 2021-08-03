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Госсекретарь США обвинил Лукашенко в подрыве олимпийского духа из-за Тимановской

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Al Drago/ Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в подрыве олимпийского духа из-за инцидента с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом он написал в Twitter.

Глава Госдепартамента заявил, что режим лидера республики преследовал цель в совершении акта репрессий против спортсменки, пытаясь заставить ее покинуть Олимпиаду «только за то, что она воспользовалась правом на свободу слова». «Такие действия подрывают олимпийский дух, бросают вызов базовым правам, и их нельзя терпеть», — подчеркнул Блинкен.

В МИД Японии не прокомментировал информацию о дате вылета Тимановской из Токио в Варшаву. Об этом сообщает ТАСС. Глава внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги отметил, что находится в постоянном контакте с заинтересованными сторонами, однако не намерен предоставлять иные детали о текущей ситуации. «Она запросила убежище в третьей стране и сейчас находится в безопасном месте», — сказал он.

Тимановская вылетит из Токио в Варшаву прямым рейсом 4 августа. 2 августа спортсменка получила польскую визу.

1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии исключил Тимановскую из забега на 200 метров на Олимпиаде в Японии. Официальной причиной назвали неудовлетворительное эмоционально-психологическое состояние спортсменки. Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что легкоатлетку насильно вывозят из Токио. Девушка обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой о помощи в сложившейся ситуации.

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