Посол США в Белоруссии заявила об уходе Тимановской от унижений и дискредитации

Посол США в Белоруссии Джули Фишер заявила, что легкоатлетка Кристина Тимановская смогла уйти от унижений и дискредитации благодаря оперативным действиям властей Японии и Польши. Об этом она написала в своем Twitter.

«Благодаря оперативным действиям властей Японии и Польши Тимановская смогла уклониться от попыток режима Лукашенко дискредитировать и унизить ее личное мнение», — подчеркнула дипломат.

Ранее исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин заявил, что Тимановская вылетит из Токио в Варшаву прямым рейсом 4 августа. 2 августа спортсменка получила польскую визу.

1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии исключил Тимановскую из забега на 200 метров на Олимпиаде в Японии. Официальной причиной назвали неудовлетворительное эмоционально-психологическое состояние спортсменки. Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что легкоатлетку насильно вывозят из Токио. Девушка обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой о помощи в сложившейся ситуации.

