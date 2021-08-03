Организацию белорусских мигрантов на Украине связали с украинскими радикалами

Организация белорусских мигрантов «Белорусский дом на Украине» (БДУ), лидер которой Виталий Шишов был найден мертвым в Киеве, оказалась связана с украинскими радикалами. Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time.

По данным белорусского бюро «Радио Свобода» (включено в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России), на Украине существует несколько так называемых «Белорусских домов», занимающихся помощью эмигрировавшим белорусам. При этом фонд, который учредил Шишов, оказался связан с бывшим гражданином Белоруссии Сергеем Коротких, получившим украинское гражданство за участие в украинском батальоне «Азов» (организация запрещена на территории России).

Другим учредителем БДУ оказался Родион Батулин — боец ММА из Латвии и один из участников нападения на пятого президента Украины Петра Порошенко в 2019 году, которое было совершено при участии бывшего бойца «Азова» Никиты Макеева.

Ранее сотрудники БДУ заявили, что считают убийство Виталия Шишова спланированным. Они подчеркнули, что за лидером организации велась слежка, а их самих неоднократно предупреждали о возможных похищениях и прочих провокациях.

3 августа стало известно, что Шишов был найден мертвым в одном из киевских парков. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Силовики также планируют проверить версию об убийстве, замаскированном под суицид.