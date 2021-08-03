Посольство США прокомментировало смерть белорусского активиста в Киеве

Посольство США в Киеве на своей странице в Twitter прокомментировало смерть главы «Белорусского дома на Украине» (БДУ) Виталия Шишова.

«Соединенные Штаты глубоко опечалены смертью белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве, и мы выражаем глубокие соболезнования его близким», — сказано в сообщении.

Посольство отметило, что смерть Шишова случилась на фоне «расправы» с белорусским гражданским обществом, и выразило надежду, что украинские власти проведут полное и тщательное расследование произошедшего.

Шишов пропал 2 августа. На следующий день его нашли мертвым в парке недалеко от дома, в котором он проживал.

В БДУ сообщили, что за Шишовым велась слежка, и назвали его смерть «спланированной чекистами операцией».

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что Шишов не докладывал правоохранительным органам о ведущейся за ним слежке.

Между тем СМИ сообщили о связи БДУ с украинскими радикалами.