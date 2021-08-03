Зеленский взял под личный контроль дело об убийстве лидера белорусских мигрантов

Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль дело о смерти главы «Белорусского дома на Украине» (БДУ) Виталия Шишова, которого обнаружили повешенным в одном из парков Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова.

По его словам, Зеленскому важно, чтобы проживающие на территории Украины белорусы чувствовали себя в безопасности. «Мы (офис президента Украины — прим. «Ленты.ру») внимательно следим за выводами полиции. Президент, конечно же, держит это дело на контроле», — заявил Никифоров.

3 августа стало известно, что Виталий Шишов, лидер белорусским мигрантов, был найден мертвым в Киеве. Тело обнаружили в одном из парков недалеко от дома, где жил Шишов. Полицейские изъяли телефон и личные вещи погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Сотрудники БДУ заявили, что убийство Шишова было спланированным, за ним продолжительное время велась слежка.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал «полное расследование» по делу о гибели Шишова. Он отметил, что был шокирован известием о смерти лидера белорусских мигрантов, и заверил, что страна приложит максимум усилий для выяснения обстоятельств его гибели.

