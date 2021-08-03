Украина пообещала «полное расследование» гибели лидера белорусских мигрантов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал «полное расследование» по делу о гибели главы «Белорусского дома на Украине» (БДУ) Виталия Шишова, которого обнаружили повешенным в одном из парков Киева. Об этом он написал в своем Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что был шокирован известием о смерти лидера белорусских мигрантов, и заверил, что страна приложит максимум усилий для выяснения обстоятельств его гибели.

«Украина сделает все возможное для полного расследования этого дела: для нас чрезвычайно важно раскрыть правду о его трагической смерти», — сказал Кулеба.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил, что сотрудничество между украинскими и белорусскими правоохранителям в ходе расследования убийства Шишкова будет носить символический характер, так как украинские власти не настроены доводить это расследование до конца.

3 августа стало известно, что Виталий Шишов был найден мертвым в Киеве. Тело обнаружили в одном из парков недалеко от дома, где жил Шишов. Полицейские изъяли телефон и личные вещи погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Сотрудники БДУ заявили, что убийство Шишова было спланированным, за ним продолжительное время велась слежка.