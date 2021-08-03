Оценены перспективы расследования смерти лидера белорусской эмиграции на Украине

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец оценил перспективы расследования смерти главы «Белорусского дома на Украине» (БДУ) Виталия Шишова. Своим мнением эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

Болкунец считает, что полноценного расследования не произойдет, а сотрудничество между украинскими и белорусскими правоохранителям будет носить символический характер.

По мнению политолога, украинские власти не настроены доводить это расследование до конца. Он провел параллели с убийством журналиста Павла Шеремета в 2016 году, который до переезда на Украину был критиком режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. Именно Лукашенко Болкунец считает истинным заказчиком убийства Шеремета.

Ранее Болкунец допустил причастность белорусских спецслужб к смерти Шишова. Он считает, что заказчики этого преступления находятся в Минске, а его исполнителями могли быть украинские граждане.

Виталий Шишов был найден мертвым в Киеве 3 августа. Тело обнаружили в одном из парков недалеко от дома, где жил Шишов. Полицейские изъяли телефон и личные вещи погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Сотрудники БДУ заявили, что убийство Шишова было спланированным, за ним продолжительное время велась слежка.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность. Некоторым удалось покинуть страну и получить убежище в других странах.