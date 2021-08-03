Убийство лидера белорусских мигрантов на Украине назвали политическим заказом

Белорусский оппозиционер и бывший дипломат Валерий Цепкало назвал убийство главы «Белорусского дома на Украине» (БДУ) Виталия Шишова политическим заказом. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что не располагает информацией о потенциальных заказчиках, но убежден, что Шишов умер в результате насильственных действий. По его мнению, недовольство белорусских властей могла вызвать деятельность БДУ, направленная на помощь эмигрировавшим белорусским гражданам.

«Вся логика действия режима (президента Белоруссии Александра Лукашенко — прим. «Ленты.ру») может указывать на то, что это был политический заказ с целью запугать политиков и людей, которые занимаются гуманитарной деятельностью и находятся за пределами Белоруссии», — подчеркнул Цепкало.

3 августа белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил, что обстоятельства смерти Шишова указывают на то, что к ней причастны либо сотрудники спецслужб, либо лица, имеющие опыт политических убийств. Эксперт допустил, что заказчики убийства могут находиться в Минске, тогда как исполнителями стали граждане Украины.

Ранее стало известно, что Виталий Шишов был найден мертвым в Киеве. Тело обнаружили в одном из парков недалеко от дома, где жил Шишов. Полицейские изъяли телефон и личные вещи погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Сотрудники БДУ заявили, что убийство Шишова было спланированным, за ним продолжительное время велась слежка.