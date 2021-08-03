Ближайшему окружению Лукашенко предрекли репрессии

Политолог, эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец в разговоре с «Лентой.ру» объяснил политику президента страны Александра Лукашенко активным формированием культа личности. Эксперт предрекает, что репрессии в стране будут продолжаться, и скоро очередь дойдет до ближайшего окружения президента.

Ранее муж белорусской спортсменки Кристины Тимановской рассказал о ее отношении к оппозиции. Арсений Зданевич заявил, что они с супругой преданы спорту и никогда не интересовались оппозиционным движением. «У нас никогда не было никаких связей, мы никогда не поддерживали оппозицию», — сказал он. Мужчина предположил, что причина давления на спортсменку — ее критика в адрес белорусских чиновников.

Культ личности Лукашенко

Болкунец считает, что давление на Тимановскую, опровергающую свою причастность к оппозиционным движениям Белоруссии, объясняется так: Лукашенко задался целью сформировать культ личности в стране, и теперь активно «закручивает гайки».

«Эта система постепенно формируется уже 20 с половиной лет, то есть весь срок правления Лукашенко. Если раньше его мало кто воспринимал всерьез, то теперь он так закрутил гайки, что в каждом заведении, в независимости от его функций, обязательно висит портрет вождя. Я даже обратил внимание на то, что на Олимпийских играх, там, где находился пресс-центр, также висел портрет главы государства», — поделился наблюдением политолог.

По мнению эксперта, особенно очевидно политика репрессий проявилась после прошлогодних протестов в стране, когда начали выявлять тех, кто подписывался против Лукашенко за оппозиционных кандидатов.

«Особенно это коснулось госслужащих, преподавателей, студентов, — отметил политолог. — Многих профессиональных педагогов, медиков с мировой славой уволили только за то, что они посмели высказаться. Со спортсменами то же самое — спортивные функционеры не пустили на Олимпиаду тех, кто отказался подписывать письмо в поддержку Лукашенко».

Материалы по теме «Он опозорился на весь мир» Лукашенко обвинил оппозицию в попытке разорвать отношения с Россией. Почему белорусы ему не верят? «Запад бросил белорусскую оппозицию» Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?

Болкунец считает, что Лукашенко как человек с советским прошлым выбрал Иосифа Сталина в качестве примера для подражания.

«Во многом Лукашенко — человек советского прошлого, потому значимой фигурой для него является Сталин, которому он собирается установить памятник. Репрессии, идущие сейчас, во многом схожи с теми, что были в 30-е годы, когда порядка 200 тысяч белорусских деятелей культуры и искусства, интеллигенции были арестованы. А многие и расстреляны. То же сейчас делает Лукашенко: он пошел с репрессиями на журналистов, литераторов, писателей. Логика аналогичная», — резюмировал Болкунец.

Политолог добавил, что по той же сталинской логике следующими в репрессивной очереди станут те, кто организовывал эти гонения. «В следующей серии» может быть уничтожено ближайшее окружение президента, особенно, как считает эксперт, те, кто видел его состояние в августе прошлого года.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио накануне забега. В качестве причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. За несколько дней до этого спортсменка раскритиковала действия белорусских чиновников.

Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что Тимановскую насильно вывозят из Токио. Правительство Японии сообщило, что она в безопасности. Позже спортсменка получила польскую визу. Зданевич уехал из Белоруссии в Киев.