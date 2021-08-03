Белорусская легкоатлетка рассказала о нежелании спортсменов жить с Тимановской

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова рассказала о нежелании спортсменов жить с партнером по олимпийской сборной Кристиной Тимановской в одной комнате. Об этом сообщает RT.

Она отметила, что Тимановскую сложно назвать компанейским человеком. «Знаете, случалось и такое, что люди просто отказывались с ней жить в одной комнате. Она оказывала на других психологическое давление», — добавила Мирончик-Иванова.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. За несколько дней до этого спортсменка раскритиковала действия белорусских спортивных чиновников.

Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что Тимановскую насильно вывозят из Токио. Позже правительство Японии сообщило, что она в безопасности. В итоге спортсменка получила польскую визу.