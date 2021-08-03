Российский боксер призвал дисквалифицировать работающего на Олимпиаде судью

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов призвал дисквалифицировать одного из судей его поединка против новозеландца Дэвида Ньику в полуфинале Олимпиады в Токио. Об этом сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета России (ОКР).

Спортсмен подверг критике арбитра из Аргентины, который отдал его оппоненту все три раунда. «Видимо, в телефоне он смотрел другой поединок. Таких арбитров нужно отстранять от работы, дисквалифицировать. Только так бокс станет более честным», — добавил россиянин.

Поединок Гаджимагомедова с Ньику прошел ранее во вторник, 3 августа, и завершился победой россиянина, который вышел в финал. Бой за золото состоится в пятницу, 6 августа. Соперник боксера из России определится позже.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры завершатся 8 августа.