Валуев дал совет выступившей против россиян олимпийской чемпионке из США

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев дал совет выступившей против россиян на Играх в Токио двукратной олимпийской чемпионке из США по плаванию Лилли Кинг. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Прежде чем высказываться, надо помнить о голове на плечах. Прежде чем делать громкие политические заявления, надо разобраться в вопросе», — заявил Валуев. По его мнению, Кинг испугалась конкурентов, которые могут лишить ее медалей на Олимпиаде, и назвал ее поведение обычным человеческим расчетом.

2 августа Кинг заявила о недопустимости участия россиян в Олимпийских Играх в Токио. Она посчитала, что россияне «отделались легким испугом и "ребрендингом" национального флага» вместо реального наказания.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Согласно решению Спортивного арбитражного суда от декабря 2020-го, российские спортсмены не могут выступать на международных стартах с флагом и гимном своей страны.