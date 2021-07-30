Проигравший россиянину Рылову на Олимпиаде британский пловец вспомнил о допинге

Британский пловец Люк Гринбанк, проигравший россиянину Евгению Рылову в заплыве 200 метров на спине на Олимпиаде в Токио, вспомнил о допинге. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен заявил, что ему грустно от существования допинг-программы с государственной поддержкой, а также от того, что «с этим ничего не делается». Британец не уточнил, какую конкретно страну имеет в виду.

Другой спортсмен, проигравший Рылову в заплыве, — американец Райан Мерфи, ранее усомнился в честности соревнований. Он также не выдвинул конкретных обвинений. Российский пловец в ответ заявил, что никогда не принимал допинг.

В заплыве, который прошел ранее в пятницу, 30 июля, Рылов завоевал золотую медаль, повторив олимпийский рекорд. Мерфи занял второе место, на третьей позиции финишировал Гринбанк.