Проигравший россиянину Рылову на Играх американец усомнился в честности заплыва

Американский пловец Райан Мерфи, проигравший россиянину Евгению Рылову в заплыве 200 метров на спине на Олимпиаде в Токио, усомнился в честности соревнований. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен отметил, что участие в подобном заплыве для него является большой психологической нагрузкой. Он также добавил, что ничего не утверждает и не выдвигает никаких персональных обвинений.

В заплыве, который прошел ранее в пятницу, 30 июля, Рылов завоевал золотую медаль, повторив олимпийский рекорд. Мерфи занял второе место, на третьей позиции финишировал представитель Великобритании Люк Гринбанк.

Для Рылова это второе золото на Олимпийских играх. Всего в активе россиян десять медалей высшего достоинства на Играх. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса и завершатся 8 августа.