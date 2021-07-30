Россиянин Рылов завоевал второе золото Олимпиады по плаванию

24-летний россиянин Евгений Рылов завоевал золото Олимпиады в Токио по плаванию на дистанции 200 метров на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Новый олимпийский рекорд

Отечественный пловец в финале показал результат 1 минута 53,27 секунды и побил предыдущий олимпийский рекорд, принадлежащий американцу Тайлеру Клэри.

Второе место в заплыве занял американец Райан Мерфи с отставанием в 0,88 секунды. Бронза досталась британцу Люку Гринбэнку.

Второе золото Олимпиады в плавании

Результат на двухсотметровой дистанции принес российскому спортсмену вторую золотую медаль Олимпиады в Токио.

27 июля Рылов выиграл первое за 25 лет для России золото Игр в плавании на дистанции 100 метров на спине. Вторым к финишу пришел другой россиянин — Климент Колесников, который уступил победителю 0,02 секунды.

Последний раз российские пловцы выигрывали золото Олимпиады в Атланте в 1996 году. Тогда наивысшие награды получил Александр Попов на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. Другой российский спортсмен Денис Панкратов выиграл заплывы на 100 и 200 метров баттерфляем.

Реакция олимпийского чемпиона

В беседе с «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион поделился переживаниями и эмоциями от успешного выступления в Токио.

По словам спортсмена, он остался не совсем удовлетворен результатами заплыва.

В техническом плане я собрался буквально за день до финала. Я думаю, можно было сделать все получше, если бы справился с этим с первого заплыва, но есть как есть. Все в итоге сложилось нормально Евгений Рылов о второй победе на Олимпиаде в Токио

На вопрос интервьюера о том, как его поздравил тренер, Рылов ответил одним словом: «мужик».

Тридцать медалей в активе сборной

Накануне российские рапиристки стали олимпийскими чемпионками в командном турнире на Играх в Токио. Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина одержали победу в решающем поединке над французскими соперницами.

Таким образом, в копилке российской сборной 30 медалей: 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.