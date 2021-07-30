Россиянин Рылов завоевал второе золото Олимпиады по плаванию

24-летний россиянин Евгений Рылов завоевал золото Олимпиады в Токио по плаванию на дистанции 200 метров на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Новый олимпийский рекорд
Отечественный пловец в финале показал результат 1 минута 53,27 секунды и побил предыдущий олимпийский рекорд, принадлежащий американцу Тайлеру Клэри.
Второе место в заплыве занял американец Райан Мерфи с отставанием в 0,88 секунды. Бронза досталась британцу Люку Гринбэнку.
Второе золото Олимпиады в плавании
Результат на двухсотметровой дистанции принес российскому спортсмену вторую золотую медаль Олимпиады в Токио.
27 июля Рылов выиграл первое за 25 лет для России золото Игр в плавании на дистанции 100 метров на спине. Вторым к финишу пришел другой россиянин — Климент Колесников, который уступил победителю 0,02 секунды.
Последний раз российские пловцы выигрывали золото Олимпиады в Атланте в 1996 году. Тогда наивысшие награды получил Александр Попов на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. Другой российский спортсмен Денис Панкратов выиграл заплывы на 100 и 200 метров баттерфляем.
Реакция олимпийского чемпиона
В беседе с «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион поделился переживаниями и эмоциями от успешного выступления в Токио.
По словам спортсмена, он остался не совсем удовлетворен результатами заплыва.
На вопрос интервьюера о том, как его поздравил тренер, Рылов ответил одним словом: «мужик».
Тридцать медалей в активе сборной
Накануне российские рапиристки стали олимпийскими чемпионками в командном турнире на Играх в Токио. Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина одержали победу в решающем поединке над французскими соперницами.
Таким образом, в копилке российской сборной 30 медалей: 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.