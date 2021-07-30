Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров на спине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественный пловец в финале показал результат 1 минута 53,27 секунды и обновил олимпийский рекорд, ранее принадлежавший американцу Тайлеру Клэри (1.53,41). Второе место занял американец Райан Мерфи (отставание - 0,88 секунды), бронза у британца Люка Гринбэнка (+1,45).

Ранее Рылов выиграл первое за 25 лет золото Олимпиады в плавании на дистанции 100 метров на спине. Вторым к финишу пришел другой россиянин — Климент Колесников, который уступил победителю 0,02 секунды. Предыдущее золото Игр в плавании было завоевано россиянами в 1996 году.