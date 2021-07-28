Российские пловцы завоевали серебро Олимпиады в Токио

️Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали Олимпийских игр в эстафете 4х200 метров кролем и принесли стране 19-ю награду на соревнованиях в Токио, сообщает ТАСС.

Спортсмены получили серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем, показав время семь минут 1,81 секунды. Первое место заняли британцы, бронзовые медали завоевали австралийцы.

Теперь в активе российской сборной семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали. В общем зачете команда находится на четвертом месте.

Ранее российский пловец Евгений Рылов впервые за 25 лет завоевал для России золото по плаванию на Олимпиаде в Токио. Он одержал победу на дистанции 100 метров на спине. Спортсмен проплыл дистанцию за 51,98 секунды, установив рекорд Европы. Последний раз российские пловцы выигрывали золото Олимпиады на Играх в Атланте в 1996 году.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.