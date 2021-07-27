Россиянину Рылову не дали выйти на награждение в маске кота на Олимпиаде

Российскому пловцу Евгению Рылову не дали выйти на награждение в маске кота на Олимпиаде в Токио. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».

«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: «Извините, нельзя». Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», — сказал олимпийский чемпион.

Накануне стало известно, что Рылов взял золото в заплыве на 100 м на спине. Спортсмен проплыл дистанцию за 51,98 секунды, установив таким образом рекорд Европы. Последний раз российские спортсмены становились первыми в плавании на Олимпиаде 25 лет назад.

Российская сборная поднялась на четвертое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио после третьего дня соревнований. В копилке сборной на данный момент пять золотых, семь серебряных и три бронзовых медали. Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.